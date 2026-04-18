Jilmar Tatto em Vargem

O deputado federal Jilmar Tatto (PT) e o ex-deputado estadual Simão Pedro (PT) fizeram uma visita a Vargem Grande do Sul, nesta sexta-feira, dia 17. Na ocasião, os deputados estavam acompanhados do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos), da primeira dama Micaela Garcia Ribeiro, e dos vereadores Paulinho da Prefeitura (Podemos), Serginho da Farmácia (Cidadania), Rafael Coracini (MDB), Maicon Canato (Republicanos) e Bilu (Solidariedade).

Os deputados visitaram o Parque Águas do “Rio Verde”, a nova represa, a ala de fisioterapia da UBS Dr. Edward Gabrioli e a UBS que está sendo construída no Jd. Fortaleza. Durante a visita, o interventor do Hospital de Caridade, José Geraldo Ramazotti, e a Irmã Elizabeth, da Sociedade Humanitária, pediram verbas ao deputado federal Gilmar Tatto.