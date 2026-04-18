Coluna Momento Pet – Max

O lindão Max, é a celebridade da nossa coluna Momento Pet. O cachorro chegou à casa de Rafaela em fevereiro de 2024, após sua madrinha a presentear com esta fofura. Max é da raça Dachshund, o famoso salsicha.

Rafaela contou que a lembrança que tem de Max, de quando ele chegou, é que ele era pequenininho e que suas roupinhas mal serviam.

“Max ama passear, brincar muito, tem muita energia e cuido com banhos semanais e principalmente muito carinho”, finalizou.

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