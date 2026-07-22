Vale da Grama fortalece Indicação Geográfica no São Paulo Coffee Festival e ganha projeção nacional

Os cafés especiais da Indicação Geográfica (IG) Vale da Grama ganharam projeção nacional durante o São Paulo Coffee Festival, um dos principais eventos do setor cafeeiro no País, realizado no final de junho, na capital paulista. Com o apoio do Sebrae-SP, a Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama participou da programação apresentando ao público a qualidade, a identidade e a origem dos cafés produzidos na região, além de ampliar oportunidades de negócios e fortalecer o relacionamento com compradores, cafeterias, torrefações e profissionais do segmento.

A participação foi viabilizada por meio do patrocínio do Sebrae Nacional ao festival, iniciativa que permitiu ao Sebrae-SP levar ao evento produtores de Indicações Geográficas paulistas para promover produtos de origem reconhecida, ampliar sua inserção em novos mercados e reforçar o posicionamento dos territórios produtores de cafés especiais junto ao público consumidor e aos principais agentes da cadeia produtiva.

A presença da Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama integrou a estratégia de valorização da produção regional, destacando atributos como qualidade, rastreabilidade e identidade territorial, características que diferenciam os cafés com Indicação Geográfica e agregam valor ao produto.

Para o presidente da Associação dos Cafeicultores do Vale da Grama, Valdir Duarte, estar presente em um evento desse porte representa uma importante oportunidade para consolidar o reconhecimento da região. “Considero o resultado muito satisfatório, pois estar presente nesses grandes eventos, mostrar quem somos, nossa história e o diferencial da nossa região de origem é importantíssimo. Recebemos a visita de representantes de torrefações, cafeterias, órgãos governamentais e diversos parceiros que fizeram questão de prestigiar o estande. Mais do que apresentar nossos cafés, tivemos a oportunidade de conversar, compartilhar visões e fortalecer relacionamentos, algo que só é possível quando participamos desses encontros. Esperamos continuar presentes sempre que formos convidados pelo Sebrae, pois, se chegamos até aqui, foi graças ao apoio, suporte e às oportunidades que a instituição tem nos proporcionado”, avalia.

Segundo Junio Correia, consultor e gestor de projetos do Sebrae-SP, incentivar a participação das Indicações Geográficas em grandes eventos integra a estratégia da instituição para ampliar a competitividade dos produtores e fortalecer a reputação dos territórios reconhecidos pela excelência de seus produtos. “Levar as Indicações Geográficas paulistas para eventos como o São Paulo Coffee Festival é uma forma de aproximar os produtores de compradores, cafeterias, torrefações e consumidores, agregando valor aos cafés e fortalecendo a identidade dos territórios”, destaca.

Fortalecimento da marca

Além da participação institucional no festival, o Sebrae-SP também apoiou a produtora Patrícia Guerra Moreira de Mendonça, do Café Villa di Grama, de São Sebastião da Grama, por meio do Sebraetec, programa que viabilizou o desenvolvimento do novo rótulo da marca.

O trabalho contemplou a criação da identidade visual da embalagem, reforçando o posicionamento comercial do produto e contribuindo para destacar, nas gôndolas e pontos de venda, os atributos de um café especial com Indicação Geográfica. “Uma embalagem bem desenvolvida transmite profissionalismo e contribui para que o consumidor perceba, desde o primeiro contato, o valor de um café com Indicação Geográfica, de origem reconhecida e qualidade comprovada. Essa preparação torna o produtor mais competitivo e preparado para o mercado”, ressalta Junio.

Além do Café Villa di Grama, outros produtores da Indicação Geográfica Vale da Grama também participaram do festival, apresentando cafés que expressam a diversidade, a excelência e as características únicas da região produtora, fortalecendo a imagem do território como uma das principais referências brasileiras na produção de cafés especiais.