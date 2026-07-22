A cultura da batata em Vargem Grande do Sul

Pedro Hayashi

A atividade agropecuária é considerada o setor primário da economia; podemos dizer que é a base para que tudo prospere. Primeiramente, sem a produção de alimentos, nenhuma civilização pode prosperar; em termos atuais, a segurança alimentar é a grande preocupação de todos os países do mundo.

Para que a agricultura e a pecuária prosperem, são necessários alguns requisitos: ter um solo que possa ser cultivado, um clima favorável e pessoas que assumam o papel de produtor rural. Quando estas questões são positivas, podemos afirmar que determinada região possui o talento para essa atividade, essencial para o desenvolvimento de uma região, de uma cidade ou mesmo de um país. Será que nossos produtores rurais são valorizados como merecem pela nossa sociedade? Tive a oportunidade de conhecer um país cujo talento é a agropecuária: a Holanda. Fiquei surpreso ao ver que, mesmo em cidades grandes e movimentadas, há sempre o trânsito de máquinas agrícolas, como tratores e caminhões utilizados na produção rural. Também me chamou a atenção ver jovens que, depois do horário escolar, vão ajudar os pais na roça. A Holanda é um dos países que mais exportam produtos agrícolas.

No Brasil, parece haver preconceito contra quem vive ou trabalha no campo. Esses trabalhadores são atacados de várias formas, com leis ambientais, leis trabalhistas, adversidades climáticas e inúmeras dificuldades para produzir o alimento e a matéria-prima para outras atividades industriais.

Podemos afirmar que Vargem Grande do Sul possui o talento e todos os quesitos para ser considerada um importante polo agropecuário. O nosso município, assim como a região, produz uma grande diversidade de culturas e de atividades pecuárias.

Dentre as atividades, não podemos deixar de falar sobre a nossa amada batata, batatinha ou batata inglesa, como às vezes é chamada. Foi com essa atividade que o município prosperou e passou a ser reconhecido como um importante polo produtor de batatas. Apesar de ter o plantio restrito a uma época do ano, foi por muito tempo a principal região que abastecia o Brasil com a batata de inverno, ou “temporona”, como os antigos a chamavam.

Diante de tal importância, Vargem Grande do Sul possui uma associação de bataticultores (ABVGS), uma cooperativa para atender aos produtores (Cooperbatata) e um Complexo Frigorífico para o armazenamento da batata-semente. Todas estas estruturas colaboraram para que o produtor de batatas da nossa região se tornasse mais capacitado e competitivo em relação aos produtores de outras regiões.

Ter acesso ao conhecimento é fundamental para que a atividade seja sustentável: há décadas se planta batata na região, preservando a sanidade do solo, todos os recursos naturais e a produtividade das lavouras.

Não devemos nos esquecer de prestar uma reverência a todos os produtores que passaram por esta atividade tão nobre e deixaram alguma contribuição para nós e para os futuros produtores vargengrandenses.

A vocês, produtores rurais, que com trabalho, perseverança e amor pela terra fazem o alimento chegar à nossa mesa e escrevem, safra após safra, a história de Vargem Grande do Sul: o nosso mais sincero e profundo agradecimento.