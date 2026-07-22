Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Quim Sapateiro

Faleceu em Vargem Grande do Sul nesta quarta-feira, dia 15 de julho, Francisco Carda, aos 83 anos de idade, mais conhecido como Quim Sapateiro.

Quim era muito conhecido na sua profissão de sapateiro, tendo exercido esta atividade ao longo de 50 anos. Também era apaixonado por futebol, em especial seu time do coração o São Paulo, e possuía um grande acervo de fotos de times locais e nacional.

Residia na rua Major Correa, era solteiro, deixa as irmãs Regina e Odete, sobrinhos e muitos amigos que o conheceram ao longo de sua vida.

Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério da Saudade.

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Faleceu Adiélcio Vanderlei da Silva, aos 64 anos de idade, no dia 12 de julho. Residia na Cohab I; deixou a esposa Maria de Lourdes Nagliati; os filhos Adiélcio Júnior, Talita e Camila; e irmãos. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Maria José Spagnoli, conhecida por Zezé, no dia 14 de julho, aos 75 anos de idade. Maria José residia no Jd. Fortaleza, deixa as filhas Karina e Fernanda, os netos Davi, Vitor e Amanda, os genros Marco Cavalheiro e Beto Lasmar. Seu sepultamento foi realizado no dia 14, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Conceição Aparecida de Souza Simplício, aos 71 anos de idade, no dia 16 de julho. Conceição deixou o marido Luís, os filhos Carlos e Luís Antônio, netos, bisnetos e demais familiares. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Parque das Acácias.

Faleceu Cleusa Belchior de Oliveira Pacheco, a Biza, aos 75 anos de idade, no dia 16 de julho. Cleusa residia no Jardim Fortaleza, era viúva de José dos Santos Pacheco, deixa os filhos Mônica, Alexandre e Érika, a nora Daniela, os netos Monique, Pietro, Vitor e Júlia, e o bisneto José Henrique. Seu sepultamento foi realizado no dia 17, no Cemitério Municipal de São João da Boa Vista.

Esta coluna publica os falecimentos gratuitamente. Interessados em comunicar a morte de seus entes queridos, favor entrar em contato pelo WhatsApp (19) 99916-1203 ou Avenida Regato, 715.

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Falecimentos em São Sebastião da Grama

Faleceu Agenor Maximiano do Prado, o Agenor da Renovação Carismática, aos 87 anos de idade, no dia 10 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 11, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Faleceu Francisco de Assis Alves, aos 75 anos de idade, no dia 16 de julho. Seu sepultamento foi realizado no dia 16, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.

Fotos: Arquivo Pessoal

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Falecimentos em Itobi

Faleceu Agda Raimundo Felicio, aos 101 anos de idade, no dia 11 de julho. Deixou os filhos Nair, Maria Antônia, Nicão, Ailton, José Rovilson, Teresa, Vera e Neide; genros; noras; netos; bisnetos e tataranetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 12, no Cemitério Municipal de Itobi.

Faleceu José Emylsen Ricci, aos 89 anos de idade, no dia 14 de julho. Deixou a filha Márcia; genro; a neta Ingrid; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 15, no Cemitério Municipal de Itobi.