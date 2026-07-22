50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana será neste domingo

Uma das maiores manifestações religiosas do Interior do Estado de São Paulo, a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana chega a sua 50ª edição no próximo domingo, dia 26 de julho, dia de Nossa Senhora Sant’Ana, Padroeira de Vargem Grande do Sul.

A procissão montada partirá às 10h30 da Igreja Matriz de São Joaquim, onde haverá a bênção inicial dos romeiros, que seguirão pelas ruas da cidade, passando pela Igreja Matriz de Nossa Senhora Aparecida, Avenida Hermeti Piochi de Oliveira, até as praças da Igreja Matriz de Sant’Ana e Capitão João Pinto Fontão.

Apresentações

Enquanto aguardam a passagem dos cavaleiros, o público na região central da cidade poderá apreciar a apresentação da Orquestra de Viola Caipira Pérola da Mantiqueira, às 10h, na Rua do Comércio. Às 11h, está prevista a apresentação do Trio Anie e Rafa, com as melhores músicas raiz.

Após a passagem da Romaria dos Cavaleiros, às 15h na Represa Eduíno Sbardellini, haverá apresentação da dupla Mayck e Lyan.

Comitivas de toda região

Em entrevista à Gazeta de Vargem Grande, Luís Carlos Prates, presidente da Comissão Organizadora da 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, disse que a expectativa é a participação de 1.500 a 2.000 cavaleiros. Ele também ressaltou que 23 comitivas de toda região já confirmaram a presença nesta edição.

Prates ainda pediu que tanto público quanto participantes respeitem o caráter religioso do evento, evitando consumir bebidas alcoólicas e abaixando o volume de aparelhos de som durante o trajeto. Também pediu respeito no trato com os animais que vão participar do evento. Ele ainda convidou a população a prestigiar a 50ª Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana. “Venha participar com a gente desse evento de fé e devoção à nossa padroeira Sant’Ana”, finalizou.