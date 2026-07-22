4º Campeonato de Pipas em Itobi

O 4º Campeonato de Pipas na cidade de Itobi, será realizado no dia 2 de agosto, domingo, a partir das 12h00, no Campo do Bairro União. A competição contará com as categorias Pipa Mais Alta, Pipa Maior, Pipa Menor, Pipa Criativa e Pipa Mais Bonita.

Os participantes poderão contribuir com 1 kg de alimento, que será destinado ao Asilo de Itobi. O uso de linhas com cerol é proibido. O evento é realizado por Douglas Bernardi, em parceria com o Departamento de Cultura e Turismo e a Prefeitura de Itobi.