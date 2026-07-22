Carreata em louvor a São Cristóvão será no sábado

No próximo sábado, dia 25 de julho, é celebrado o Dia de São Cristóvão, padroeiro dos barqueiros, peregrinos, viajantes e dos motoristas. E na comemoração desta data, a Paróquia de Sant’Ana, em Vargem Grande do Sul, irá realizar sua tradicional carreata com a bênção dos motoristas, a partir das 9h deste dia 25. O evento marcará também a inauguração da réplica da imagem de Nossa Senhora Sant’Ana que será instalada na rotatória da Avenida Antônio Bolonha, próximo ao terminal rodoviário.

A concentração dos veículos será na rotatória, onde haverá a inauguração e bênção da estátua da padroeira de Vargem Grande do Sul pelo padre Thiago Caldeira de Oliveira, pároco da Igreja Matriz de Sant’Ana.

A procissão de carros seguirá pelas principais ruas da cidade até chegar à Praça da Igreja Matriz de Sant’Ana, onde haverá a bênção dos motoristas.