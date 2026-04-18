Gustavo Mioto é uma das atrações confirmadas na EAPIC 2026

A programação oficial da Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial, a EAPIC 2026, foi divulgada e já movimenta a expectativa do público para mais uma edição da tradicional festa em São João da Boa Vista. O evento será realizado entre os dias 8 e 19 de julho, no Espaço de Exposições EAPIC, reunindo atrações musicais e atividades voltadas a diferentes públicos.

Um dos momentos mais aguardados foi a apresentação da grade de shows, que contará com nomes conhecidos do cenário nacional. A abertura, no dia 8, fica por conta do Grupo Menos é Mais. No dia 9, o cantor Gustavo Mioto se apresenta com entrada franca.

A programação segue no dia 10 com show de Douglas & Vinícius e MC Ryan SP. No dia 11, o público poderá acompanhar a apresentação de Natanzinho Lima. Já no dia 12, a agenda inclui um show voltado ao público infantil.

Após uma pausa, a festa retorna no dia 17 com Turma do Pagode. No dia 18, sobe ao palco a cantora Ana Castela. O encerramento, no dia 19, será com o cantor Daniel, também com entrada gratuita.

A EAPIC 2026 mantém a proposta de oferecer uma programação diversificada, com atrações musicais e opções de lazer, consolidando-se como um dos principais eventos do calendário regional e atraindo público de diferentes cidades.