Erundina reforça parceria e anuncia novos investimentos para Vargem

A deputada federal Luiza Erundina (Psol) esteve em Vargem Grande na última sexta-feira, dia 10, quando foi recebida no município pelo prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) e a primeira-dama Micaela G. Ribeiro, além do seu afilhado político, o vereador Paulinho da Prefeitura (Podemos). Erundina é grande parceira do município e responsável por mais de R$ 5 milhões em recursos, principalmente para a área da saúde.

Durante a visita, que contou com vereadores, diretores da prefeitura, autoridades municipais e representantes de entidades, a deputada percorreu locais que já receberam investimentos destinados por seu mandato, como a UBS Dr. Fausto Ferraz, o Hospital de Caridade, a Sociedade Humanitária e Academias da Saúde. Também foi entregue um novo pedido de recursos para o custeio da saúde.

Fotos: Reportagem/Divulgação

À Gazeta de Vargem Grande, o vereador Paulinho destacou a importância da visita. “É o reconhecimento do trabalho dela. Ela tem sido uma verdadeira parceira de Vargem. Nesses últimos cinco anos foram mais de cinco milhões de investimento para a prefeitura, o hospital e o SUS”, afirmou.

Por sua vez, o prefeito Celso Ribeiro também ressaltou a relevância da atuação de Erundina ao longo de seus anos na política. “É importante que ela continue tendo espaço na vida pública. É um exemplo de ser humano e de política. Esses recursos foram direcionados para quem mais precisa. Para nós, que temos um orçamento limitado, especialmente na saúde, essas emendas são indispensáveis”, observou o chefe do Executivo.

A deputada Luiza Erundina afirmou em entrevista à Gazeta manter um vínculo antigo com o município. “Tenho destinado recursos que têm sido muito bem aplicados na saúde e assistência social. Tenho um carinho enorme por essa cidade, da qual sou cidadã honorária, e procuro sempre atender as demandas da população mais necessitada”, disse

Futuro político

À reportagem da Gazeta, a deputada falou sobre as eleições de 4 de outubro deste ano, quando pretende buscar uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo. “Já estou no sétimo mandato como deputada federal, está na hora de ficar mais perto do povo. Brasília é muito longe e às vezes a gente não consegue acompanhar e ajudar a população a se organizar para encaminhar a solução para os seus problemas. Então estar na cidade, eu militei em São Paulo a vida toda como assistente social, vereadora, deputada estadual, prefeita, deputada federal”, observou.

“Se o povo determinar, quiser me ajudar, volto como deputada estadual, para que a gente possa estar mais perto do povo de São Paulo e São Paulo capital e interior. É essa a minha preocupação, o meu objetivo e o meu interesse no momento”, afirmou.

Atuação feminina na política

Questionada sobre como vê o trabalho da mulher na política, Erundina destacou que é uma atuação necessária. “Porque nós mulheres não temos um tratamento adequado, justo, em relação aos nossos direitos, porque somos poucas nos espaços de poder. Somos mais da metade da população e não temos uma representação e uma participação que nós merecemos e que nós devemos conquistar”, avaliou. “Para isso, precisamos estar nos espaços de poder, sobretudo para lutar contra a opressão da mulher, a violência contra a mulher, contra o feminicídio. Eu peço inclusive ajuda desse veículo de comunicação para a gente ajudar a libertar as mulheres que estão sendo assassinadas pelo simples fato de ser mulher, que é o crime do feminicídio”, pontuou.