Itobi reforça campanha de vacinação contra a influenza

O Departamento de Saúde de Itobi está promovendo a vacinação contra a influenza para os grupos prioritários. A imunização é gratuita, segura e fundamental para prevenir complicações causadas pela gripe.

Podem se vacinar neste momento crianças de 6 meses a menores de 6 anos, gestantes e puérperas, pessoas com 60 anos ou mais, trabalhadores da saúde, professores e profissionais da educação, pessoas em situação de vulnerabilidade social, profissionais de segurança, salvamento e Forças Armadas, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros e trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores dos Correios e pessoas com doenças crônicas ou condições clínicas especiais.

Os interessados devem ir até a sala de vacina da UBS Alcibíades Pires, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19h.