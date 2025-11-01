Um acidente de trânsito com vítima foi registrado no início da noite da terça-feira, dia 28, por volta das 18h40, em frente ao Café Pacaembu, em Vargem Grande do Sul.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada para atender a ocorrência, o acidente envolveu um micro-ônibus Renault/Master branco e uma motocicleta Honda CG 150 vermelha.
No local, foi constatado que a colisão ocorreu quando o micro-ônibus tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a entrada do Café Pacaembu. Por motivos ainda a serem apurados, a motocicleta acabou colidindo contra a lateral direita do veículo.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo fratura exposta em uma das pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao hospital da cidade.
O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para determinar as causas do acidente.
Colisão entre micro-ônibus e moto deixa um ferido em frente ao Café Pacaembu
