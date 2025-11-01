Colisão entre micro-ônibus e moto deixa um ferido em frente ao Café Pacaembu

Por
Gazeta
-

Um acidente de trânsito com vítima foi registrado no início da noite da terça-feira, dia 28, por volta das 18h40, em frente ao Café Pacaembu, em Vargem Grande do Sul.
De acordo com informações da Guarda Civil Municipal (GCM), que foi acionada para atender a ocorrência, o acidente envolveu um micro-ônibus Renault/Master branco e uma motocicleta Honda CG 150 vermelha.
No local, foi constatado que a colisão ocorreu quando o micro-ônibus tentou realizar uma conversão à esquerda para acessar a entrada do Café Pacaembu. Por motivos ainda a serem apurados, a motocicleta acabou colidindo contra a lateral direita do veículo.
Com o impacto, o motociclista foi arremessado ao solo, sofrendo fratura exposta em uma das pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima, que foi encaminhada ao hospital da cidade.
O boletim de ocorrência foi registrado pela Polícia Militar e encaminhado à Polícia Civil, que dará continuidade às investigações para determinar as causas do acidente.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui