Feriado de Finados vai ser de chuva em Vargem

Correspondendo ao dito popular de que sempre chove no feriado do Dia de Finados, a previsão do portal Climatempo para Vargem Grande do Sul neste final de semana é de água caindo, especialmente no domingo, que deve ser inteiro debaixo de chuva. A Defesa Civil inclusive emitiu alerta para risco de temporal na região.

Segundo a previsão meteorológica do Climatempo, para este sábado, dia 1º de novembro, a temperatura deve variar entre 18º C e 27º C, com chuva prevista para o período da tarde. Não há previsão para chuva à noite.

Já no domingo, dia 2 de novembro, Feriado de Finados, quem for aos cemitérios da Saudade e Parque das Acácias em Vargem Grande do Sul, prestar suas homenagens aos entes falecidos, deve se preparar. A previsão meteorológica é de chuva o dia todo, com precipitação mais fraca entre as 6h e 12h e maior intensidade depois das 12h.

A expectativa é precipitação acumulada de 23,6 milímetros – o que significa que em uma área de um metro quadrado, deve cair 26,3 litros de água, o que equivale a uma camada de 2,6 centímetros de água no chão. A temperatura deve ser de mínima de 21ºC e máxima de 23º C.

Alerta

A Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu alerta sobre chuva forte para diversas áreas do Estado entre a sexta-feira, dia 31 e o domingo, dia 2 de novembro.

Segundo o informado, a passagem de uma frente fria pode provocar pancadas de chuva a qualquer hora do dia, mas com possibilidade de temporais mais intensos entre a tarde e à noite.

O órgão alerta para moradores evitarem áreas com riscos de alagamento e também para a queda de árvores.