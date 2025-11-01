Cemitérios devem receber visitantes no feriado

Com dois cemitérios municipais, o Cemitério da Saudade, mais antigo e o Cemitério Parque das Acácias, Vargem Grande do Sul se prepara para neste domingo, dia 2 de novembro, receber milhares de pessoas que vão celebrar o Dia de Finados, data em que os familiares prestam suas homenagens e também procuram honrar a memória dos que partiram deste mundo.

Feriado nacional, que envolve várias religiões e crenças sobre a morte, para a comunidade católica a programação religiosa contará com missas nos cemitérios e nas paróquias da cidade, em diferentes horários, para que os fiéis possam participar desse momento de oração e lembrança.

Horário e local das missas

No Cemitério Parque das Acácias, a missa será celebrada às 7h da manhã. À noite, a Matriz de Santa Luzia acolherá os fiéis para a celebração das 19h.

Já no Cemitério da Saudade, haverá duas missas, às 7h e às 8h30. As celebrações continuam na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, às 9h e 18h.

Na Igreja Matriz de Sant’Ana, as missas do Dia de Finados serão realizadas às 7h, 9h e 19h, em intenção de todos os falecidos.

A estimativa é de que mais de três mil pessoas passem pelos cemitérios ao longo do dia, entre homenagens, orações e visitas aos túmulos. No Cemitério da Saudade, o escritório funcionará das 6h às 18h, oferecendo informações aos familiares sobre a localização onde as pessoas foram enterradas.