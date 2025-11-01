Atletas de Casa Branca conquistam vice-campeonato

No último fim de semana, os atletas da equipe ACD (Atletas com Deficiência) de Casa Branca, representando a Prefeitura Municipal, participaram com grande destaque dos Jogos Regionais Paralímpicos (PARESP), realizados no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

A equipe competiu em várias modalidades, entre elas arremesso de peso, lançamento de dardo, lançamento de disco, salto em distância e provas de corrida, mostrando garra, foco e espírito esportivo em todas as disputas.

Os atletas Odenir, Vanderlei, Felipe, Arthur, Paulinho, André e Ana, sob a orientação do treinador Paulo Rodrigues, tiveram um desempenho de alto nível, somando oito medalhas de ouro e cinco de prata. O resultado garantiu a segunda colocação geral por equipes, coroando Casa Branca como vice-campeã dos Jogos Regionais Paralímpicos.

Mais do que medalhas, a conquista representa o comprometimento, o talento e a superação dos atletas casa-branquenses, que seguem levando o nome da cidade com orgulho e inspiração.