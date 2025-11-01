Motorista de acidente que matou idoso foi liberado em audiência de custódia

Um grave acidente perto da entrada do Bairro Pedregulho, na rodovia que liga Vargem Grande do Sul a São João da Boa Vista, aconteceu na tarde do último sábado, dia 25, envolvendo uma caminhonete e um Gol. O motorista do Gol, Francisco Luiz Costa, 73 anos, o conhecido Té, faleceu no local. O condutor de 67 anos, que não teve a identidade informada, foi preso no dia, mas no domingo, dia 26, foi liberado após audiência de custódia e vai responder em liberdade.

O acidente aconteceu na rodovia SP-344, próximo ao bairro do Pedregulho. Francisco era de Ibitiura de Minas (MG) e tinha vindo pra região visitar sua mãe, que reside em São Sebastião da Grama. Ele estava acompanhado da filha Elinéia, e das netas Helena, Eloá e Sofia. Em Vargem Grande do Sul, Té tem parentesco com a família Mazzarini, era casado com a irmã de Romildo Benedito de Oliveira, casado com a vargengrandense Bia Mazzarini. Ele tinha sobrinhos em Vargem Grande do Sul.

O idoso estava retornando para a cidade mineira quando o veículo que era dirigido por sua filha, teve uma pane. Segundo o que foi relatado, o carro foi estacionado no acostamento e sinalizado, ficando no aguardo de um serviço de guincho. Uma Montana, que seguia sentido São João, tentou realizar uma ultrapassagem proibida em faixa contínua. Para evitar uma colisão frontal com outro veículo, desviou e acabou atingindo Francisco, que estava do lado de fora na frente de seu carro.

De acordo com a polícia rodoviária, o motorista da Montana apresentava sinais de embriaguez e se recusou a realizar o teste do bafômetro. Ele foi levado para a delegacia e a perícia foi chamada ao local do acidente. O caso foi registrado como embriaguez ao volante, homicídio culposo (sem intenção de matar) na direção de veículo automotor e apreensão de veículo na Delegacia Seccional de São João da Boa Vista.

No domingo, dia 26, foi realizada a audiência de custódia do condutor e ele foi colocado em liberdade. No mesmo domingo, foi realizado o sepultamento de Francisco, em Ibitiura de Minas.