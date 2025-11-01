Foi pego com crack no Jardim Santo Expedito

Um homem foi preso pela Polícia Militar por tráfico de drogas no Jardim Santo Expedito, na tarde de 24 de outubro, em Vargem Grande do Sul.

A equipe foi acionada após denúncia anônima informando que o suspeito estaria comercializando entorpecentes no local. Durante a abordagem, os policiais encontraram quatro porções de crack, totalizando aproximadamente cinco gramas, além de R$ 3,50 em dinheiro.

O indivíduo confessou a posse da droga e foi preso em flagrante. Após passar por avaliação médica, ele foi conduzido à Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul.