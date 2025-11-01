Tentou furtar fios de propriedade e foi pego

Na noite da sexta-feira, 24 de outubro, a Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por furto na Rodovia SP-344, zona rural de Vargem Grande do Sul.

No local, o indivíduo foi detido após furtar fios de alumínio de uma propriedade particular. A vítima conteve o autor até a chegada da equipe policial, que encontrou em seu poder materiais furtados e ferramentas utilizadas no crime.

O homem foi encaminhado ao pronto atendimento, onde passou por exame médico e, em seguida, apresentado na Delegacia de Polícia, onde o caso foi registrado como furto consumado. O autor permaneceu preso.