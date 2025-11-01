Vargem segue invicta na Liga Campineira de futsal

Cinco vitórias em cinco partidas disputadas. A equipe Sub 16 de futsal de Vargem Grande do Sul segue invicta e com 100% de aproveitamento na 42ª Copa Campinas de Futsal, realizada pela Liga Campineira de Futsal. Na última segunda-feira, dia 27, o time entrou em quadra no Centro Educacional Esportivo (CEE) José Cortez, em Vargem, e derrotou o A. A. Itamaraty por 3 a 1.

O time de Vargem foi escalado com os goleiros Luís Gustavo e Enzo e na linha com Mateus, Bruno, Cristopher Cubano, Felipe, Miguel Canela, Fabrício, Chanchencow, Anthony, Gabriel Lima, Rafael Betti, Luís Otávio e Breno. Os treinadores são Binho, Rogério (Esquerda) e Fontão.

Na vitória contra o Itamaraty, os gols de Vargem foram marcados por Miguel Canela (2 gols) e Chanchecow. Miguel Canela ainda foi eleito o craque da partida.

Desempenho e jogos

Com a quinta vitória no torneio, a equipe de Vargem é a única com 100% de aproveitamento e já tem a liderança assegurada na classificação geral com uma rodada de antecedência.

O próximo jogo do time será contra o Catadão FC, vice-líder do grupo, também invicto, mas com 3 vitórias e 2 empates, registrando 73,3% de aproveitamento. A partida será na próxima sexta-feira, dia 7 de novembro, às 21h30 no Ginásio Vicente Amatte, em Paulínia.