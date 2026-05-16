Feirão da Aama busca apoio para manter e cuidar de 300 animais

O Feirão da Associação Amigos dos Animais (Aama) a partir desta semana passará a ser realizado todos os sábados, com o objetivo de arrecadar recursos para continuar o trabalho de acolhimento e cuidado de animais em situação de abandono e vulnerabilidade.

O evento, que até então era realizado de maneira eventual, será semanal, aos sábados, das 9h às 17h, na Rua Ema Carminete Guimarães, 80, no Jardim São José, próximo ao Posto de Molas Toquini. Além das vendas realizadas durante o feirão, a entidade também recebe doações da população para ajudar no custeio das despesas diárias.

Segundo a presidente da Aama, Evania Coracini, a situação financeira da instituição é preocupante devido ao grande número de animais atendidos atualmente. “Vamos abrir todos os sábados porque estamos com muitas dívidas. Temos contas altas de água, despesas com veterinário, ração e muitos animais sob nossos cuidados. Hoje atendemos mais de 300 animais, entre cães, gatos e animais de grande porte. Não estamos conseguindo dar conta sozinhos. Pedimos ajuda da população, das pessoas que acompanham nossa luta e reconhecem o nosso trabalho”, destacou.

A dirigente reforça que qualquer tipo de colaboração faz diferença, seja por meio de doações, compras no feirão ou apoio voluntário. A iniciativa busca garantir alimentação, medicamentos, atendimento veterinário e melhores condições para os animais acolhidos pela associação.

Mais informações e doações podem ser feitas pelo WhatsApp: (19) 99457-1254.