Guilherme Rodio está em produção que estreou no Globoplay

O documentário dramatizado (docudrama) “Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio” estreou na última terça-feira, dia 12, no Globoplay. A série documental tem oito episódios e o elenco conta com o ator Guilherme Rodio, de família vargengrandense, além de Gabriel Brennecke, como o escoteiro Marco Aurélio, Mateus Soares, Gabi Meirelles, João Victor Lopes, Daniel Freitas, Pedro Passari e Cris Raséc.

A série revisita um dos casos mais marcantes e misteriosos do país: o desaparecimento de Marco Aurélio Simon, jovem de 15 anos visto pela última vez em 8 de junho de 1985, durante uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, no interior de São Paulo.

Guilherme tem 44 anos e está na profissão há 19 anos. Filho de Geni Rodio Ribeiro e Marco Antônio Ribeiro, ele nasceu em São Paulo, mas sua família é de Vargem Grande do Sul, onde nasceu seu pai e seus avós, dona Emília e Antônio Ribeiro Filho. Em Vargem, ainda residem seus tios Celso Ribeiro, Paulo Ribeiro, Márcia Iared, Elizabete Aparecida Ribeiro e Maria Aparecida Ribeiro Carmineti, além de outros familiares.

A série

Em Pico dos Marins: O Caso do Escoteiro Marco Aurélio, Guilherme interpreta Juan, o chefe dos escoteiros responsável pela expedição. O ator destacou em entrevista à revista Isto É, a responsabilidade de participar de uma produção baseada em uma história real que, quatro décadas depois, ainda mobiliza a família e desperta comoção pública. “Criar um personagem real, em uma situação tão delicada, foi uma experiência de muita responsabilidade. Isso mostra que a arte também tem uma função social muito importante”, afirmou.

Próximos projetos

A publicação da Isto É trouxe que Guilherme Rodio vem consolidando sua trajetória no audiovisual brasileiro com participações em produções de destaque nos últimos anos. Ele integrou os elencos de “Maria e o Cangaço” (Disney+), “Beleza Fatal” (HBO Max), “Rota 66” (Globoplay), “Não Foi Minha Culpa” (Star+) e “Carcereiros”, entre outros projetos. Em breve, ele também poderá ser visto nos longas “Casarão”, dirigido por Cíntia Domit Bittar, e “Furnas Fundas”, comédia de terror dirigida por Beto Marquez, ao lado de nomes como Eriberto Leão e Otávio Muller.