Defesa Civil de Grama participou de treinamento

A Defesa Civil de São Sebastião da Grama participou das ações de treinamento da operação “SP Sem Fogo 2026”, que foi realizada pelo Governo do Estado de São Paulo. O encontro prepara os municípios para o período de estiagem, quando aumentam os riscos de queimadas e incêndios em áreas urbanas e rurais.

Durante a capacitação, a equipe participou de workshops teóricos e treinamentos técnicos voltados ao combate aos princípios de incêndio, crimes ambientais, utilização correta de equipamentos de proteção individual e apoio às ações do Corpo de Bombeiros. O município de Grama também recebeu kits de equipamentos para apoio às operações de estiagem.