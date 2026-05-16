A Polícia Militar prendeu um motorista por embriaguez ao volante na noite de domingo, dia 10, no bairro Nazaré, em Casa Branca. A corporação foi acionada via Copom para atender um acidente onde um veículo colidiu contra um semirreboque estacionado e fugiu.
Durante as diligências, os policiais localizaram o condutor, que apresentava sinais evidentes de alteração psicomotora. A suspeita de ingestão de álcool foi confirmada por meio do teste do etilômetro, resultando na voz de prisão em flagrante ao motorista.
O homem foi conduzido ao Plantão Policial de Casa Branca, onde a autoridade ratificou a prisão e arbitrou fiança. Após o pagamento do valor estabelecido, o indiciado foi liberado para responder ao processo, enquanto o veículo, um VW Gol branco de 2011, foi apreendido.
Motorista embriagado é preso após batida em Casa Branca
