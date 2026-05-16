Bushido é vice-campeã na 5ª Copa Rio Claro de Judô

A equipe da Associação Bushido de Judô, de Vargem Grande do Sul, foi a vice-campeã da 5ª Copa Rio Claro de Judô, realizada no último sábado, dia 9, no Ginásio de Esportes Felipe Karam, em Rio Claro.

O evento, organizado pela 8ª Delegacia Oeste de Judô, junto à Federação Paulista de Judô, reuniu 664 atletas inscritos, representando 35 instituições de diversas cidades, proporcionando um grande dia de esporte, integração e aprendizado através do judô.

A equipe da Associação Bushido de Judô conquistou 10 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 20 medalhas de bronze, ficando com o troféu de vice-campeã do torneio. “Parabéns a todos que participaram e que sempre trazem bons resultados para nossa cidade e nosso projeto”, enalteceu o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

“Agradecimentos ao sensei Ériton Carvalho, que levou seus alunos de Casa Branca, federados pela Bushido e ajudou nossa equipe. Agradecimentos a toda a diretoria Bushido, aos nossos parceiros, ao Departamento de Esportes e Prefeitura de Vargem”, agradeceu o sensei.