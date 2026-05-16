Jovem é preso por agredir a própria mãe no Jardim Paulista

A Polícia Militar de Vargem Grande do Sul prendeu um jovem de 21 anos na tarde de segunda-feira, dia 11, pelo crime de violência doméstica e lesão corporal. A prisão ocorreu no Jardim Paulista.

A equipe foi acionada via Centro de Operações da Polícia Militar para atender uma ocorrência de agressão familiar. No local, os agentes encontraram a vítima, uma mulher de 39 anos que relatou ter sido agredida fisicamente pelo próprio filho.

Durante o atendimento, a mãe manifestou formalmente o interesse em representar criminalmente contra o agressor. Além da denúncia, a vítima solicitou a concessão de uma medida protetiva de urgência para garantir sua segurança futura diante das ameaças sofridas.

Após realizarem diligências na região, os policiais localizaram o autor do crime em sua residência. A operação contou com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) para realizar o encaminhamento das partes envolvidas ao Posto de Pronto Atendimento, onde passaram por avaliação médica.

Posteriormente, todos foram conduzidos à Delegacia de Polícia. Após a análise dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante do indiciado, que permaneceu detido e à disposição da Justiça para as providências cabíveis.