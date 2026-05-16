Mulher de São João da Boa Vista perde R$ 50 mil em golpe com falso cantor

Uma mulher de 57 anos, moradora de São João da Boa Vista, sofreu um prejuízo de aproximadamente R$ 50 mil após ser enganada por um criminoso que utilizava a identidade do cantor britânico James Blunt em redes sociais.

Conforme informações publicadas pelo portal Metrópoles, a aproximação teve início depois que a vítima comentou em uma transmissão ao vivo realizada pelo verdadeiro artista. Dias depois, ela passou a receber mensagens enviadas por um perfil falso que se apresentava como o cantor.

As conversas se tornaram frequentes e continuaram por cerca de um ano e três meses. Durante esse período, o golpista criou um vínculo emocional com a mulher ao afirmar que estava separado da esposa e hospedado em um hotel em Londres. Para sustentar a falsa relação, ele enviava fotografias e mantinha contato constante por mensagens.

Em determinado momento, o criminoso disse que pretendia vir ao Brasil para conhecer a vítima pessoalmente, mas alegou enfrentar problemas financeiros envolvendo o empresário responsável por sua carreira. Na sequência, pediu R$ 3 mil para custear a viagem e resolver pendências relacionadas ao suposto contrato profissional.

Acreditando estar vivendo um relacionamento amoroso verdadeiro, a mulher contraiu empréstimos bancários e realizou diversas transferências ao golpista. Mesmo após afirmar que já estava em território brasileiro, o criminoso continuou solicitando dinheiro, dizendo ter sido vítima de roubo no aeroporto de São Paulo.

A vítima contou ainda que atravessava um período de fragilidade emocional por causa da morte recente de familiares, condição que teria contribuído para a ação do estelionatário.

O episódio chama atenção para os chamados “golpes do amor”, modalidade criminosa que tem se tornado cada vez mais comum em redes sociais e aplicativos de mensagens. Nesse tipo de crime, os golpistas criam relações afetivas falsas para manipular emocionalmente as vítimas e conseguir vantagens financeiras.

As autoridades orientam que a população desconfie de pedidos de dinheiro feitos por contatos virtuais, principalmente quando envolvem pessoas famosas, estrangeiros ou histórias emocionais. Em casos suspeitos, a recomendação é procurar imediatamente a polícia e registrar boletim de ocorrência.