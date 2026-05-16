PM prende homem com crack, maconha e cocaína

A Polícia Militar prendeu um homem por tráfico de drogas na manhã de sexta-feira, dia 8 de maio, na Vila Santa Terezinha. A prisão ocorreu em Vargem Grande do Sul, após a corporação receber denúncias sobre a venda de entorpecentes naquela região.

Durante as diligências, os policiais abordaram um indivíduo que tentou esconder substâncias ilícitas ao notar a aproximação da viatura. Na busca pessoal, os agentes localizaram pedras de crack e dinheiro, momento em que o suspeito confessou a prática do crime aos militares.

A equipe deu continuidade à ação realizando buscas na residência do homem, onde foram encontradas novas porções de crack, maconha e cocaína. O balanço final da apreensão totalizou dois gramas de crack, dois gramas de maconha, um grama de cocaína e R$ 40,00 em espécie.

O detido foi encaminhado ao Posto de Pronto Atendimento para avaliação médica obrigatória antes de ser levado à unidade policial. Por fim, o suspeito foi apresentado na Delegacia de Polícia de Vargem Grande do Sul, onde a autoridade policial ratificou a prisão. O homem permaneceu detido e foi colocado à disposição da Justiça para responder pelo crime de tráfico.