Empresária morre em acidente na SP-344

Faleceu no último domingo, dia 10 de maio, por volta das 12h45, num acidente que aconteceu na Rodovia Lourival Lindório de Faria, a SP-344, que liga Vargem Grande do Sul a São Sebastião da Grama, a empresária Eda Mara Pedro de Faria, 59 anos, que juntamente com seu marido Paulo de Faria, era proprietária da loja Ideal Color, localizada na Rua do Comércio, em Vargem Grande do Sul.

Segundo informações policiais, o casal estava viajando da caminhonete S10 no sentido Vargem a Grama quando na altura do KM 253 +600 m, a condutora Eda teria perdido o controle do veículo, saindo da pista, entrando em uma área de mata ao lado, com o veículo capotando diversas vezes.

A página informativa De Olho São José do Rio Pardo publicou que um policial militar que passava pela rodovia presenciou o ocorrido e foi o primeiro a prestar socorro às vítimas. Conforme o relatado pelo policial riopardense, uma motocicleta de alta cilindrada realizou uma ultrapassagem pela camionete onde estava o casal. Foi neste momento, segundo dito pelo policial, que a condutora da caminhonete perdeu o controle da direção e saído para o acostamento, vindo a capotar o veículo.

De imediato, o policial parou para prestar ajuda e desceu um barranco até o local onde a camionete estava tombada. O policial relatou ainda que a empresária estava presa nas ferragens, consciente e orientada, porém apresentava dificuldade para respirar.

Ainda de acordo com o policial militar, iniciou-se uma verdadeira luta contra o tempo para tentar salvar a vítima. Pessoas que passavam pelo local ajudaram no resgate improvisado, utilizando macacos hidráulicos retirados de veículos e pedaços de eucalipto para fazer uma espécie de alavanca, tentando erguer parcialmente a camionete e aliviar a pressão sobre a vítima até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O policial relatou que permaneceu ao lado da empresária durante todo o atendimento, segurando suas mãos enquanto tentava tranquilizá-la. Porém, durante o resgate, Eda perdeu a consciência antes de ser retirada das ferragens.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros e demais equipes de socorro, Eda e Paulo foram retirados do veículo, sendo ela encaminhada pelos Bombeiros ao Hospital de Caridade de Vargem Grande do Sul, onde veio a falecer após ter dado entrada no Hospital.

Já Paulo, 65 anos, foi socorrido no Hospital de São Sebastião da Grama, sendo depois levado ao Hospital da Unimed, em São João da Boa Vista. Ele realizou exames, passou por cirurgia devido a uma fragmentação de vértebra na área lombar na quarta-feira, dia 14, e seu estado foi considerado estável.

O casal, que se estabeleceu em Vargem há vários anos, é muito conhecido pela sua atuação no comércio da cidade, trabalhando principalmente na área de fotografias, fotocópias e impressões. Também foram os responsáveis pela Gazeta de Caconde, que por muitos anos circulou na cidade da região. Eda deixou mãe Manira, o marido Paulo, os filhos Alexandre e Graziela, a nora Jéssica, e o neto Arthur. Seu corpo foi sepultado no Cemitério Municipal de Caconde.