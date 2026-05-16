Homem é preso por tráfico de drogas no Jd. Dolores

A Polícia Militar prendeu um homem em flagrante por tráfico de drogas na manhã de domingo, 11 de maio, no cruzamento das ruas Pedro Ferrari e Paulo Fogaroli, no Jardim Dolores, em Vargem Grande do Sul.

A ocorrência foi atendida por uma equipe composta pelos cabos PM Mateus e Patente, do 4º Pelotão da 4ª Companhia do 24º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Os policiais foram acionados para uma denúncia de tráfico na Rua Hélio Beloni e optaram por trafegar pela Rua Pedro Ferrari, via paralela, com o objetivo de surpreender eventuais envolvidos.

Ao chegarem ao cruzamento com a Rua Paulo Fogaroli, por volta das 10h10, os cabos avistaram dois indivíduos em atitude suspeita. Durante a abordagem, um deles retirou do bolso frontal de sua blusa de moletom um invólucro plástico e o arremessou sobre o telhado de uma residência na Rua Pedro Ferrari, nº 706, antes de sair em fuga. O segundo indivíduo correu em sentido oposto e não foi localizado nem identificado.

Após um breve acompanhamento, o primeiro suspeito foi contido pela equipe. Houve resistência durante a contenção, sendo necessário o uso progressivo da força e de algemas. Em revista pessoal, os policiais encontraram com o detido a quantia de R$ 313,75.

Em seguida, os policiais entraram em contato com a moradora da residência sobre cujo telhado o invólucro havia sido lançado. Ela autorizou o acesso ao local, onde os policiais recuperaram um plástico branco contendo uma pedra grande de crack e fragmentos menores da mesma droga.

O detido foi conduzido ao Posto de Pronto Atendimento (PPA) para avaliação médica. Em seguida, a ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Vargem Grande do Sul, onde o delegado Antônio Carlos Pereira Júnior ratificou a voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas e o homem ficou detido à disposição do Poder Judiciário.