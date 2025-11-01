Equipe Cia do Corpo brilha na 8ª Copa Hunter de Muay Thai

Com muita garra e dedicação, os atletas Miguel, Pablo e Enzo representaram a Academia Cia do Corpo, de Vargem Grande do Sul, na 8ª Copa Hunter de Muay Thai, disputada no dia 17 de outubro, em São João da Boa Vista.

“Miguel e Enzo conquistaram o título de campeões em suas categorias, enchendo nossa equipe de orgulho”, divulgou a academia em suas redes sociais. “Parabéns aos atletas pelo excelente desempenho e ao professor Everton Abreu, responsável por conduzir com tanto profissionalismo e dedicação o time do Muay Thai da Cia do Corpo”, destacou.