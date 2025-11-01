Médico Luís Antônio Brandi recebe homenagem do Rotary Club de Vargem

O Rotary Club de Vargem Grande do Sul homenageou no último dia 28 de outubro, o médico Luís Antônio Brandi, com o título de Profissional de Destaque na Comunidade do Ano Rotário 2025-2026. Em solenidade conduzida por Nilson Adão, presidente do Rotary de Vargem, Dr. Luís Brandi recebeu uma placa com a honraria, em solenidade realizada na sede do clube, na Vila Santana.

Natural de Divinolândia, Luís Brandi é formado pela Faculdade de Medicina de Itajubá (MG), onde se graduou em 1977, vindo para Vargem Grande do Sul logo em seguida, após fazer o internato em São Paulo, no antigo Hospital Matarazzo. Aos 71 anos e com quase 50 anos de Hospital de Caridade, é um dos mais longevos médicos em atividade na entidade.

Estavam presentes na homenagem oferecida pelo Rotary, a família do médico, sua esposa Maria Rita, os filhos Luís Antônio Brandi Filho e José Rodolfo Brandi, noras e netos, além de membros do Rotary e amigos do homenageado.

Fotos: Rotary Club