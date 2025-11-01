Irmãos Milan garantem vaga para a Copa do Brasil

Uma notícia muito emocionante para o Esporte de Vargem Grande do Sul foi divulgada nessa semana, com a classificação dos irmãos Daniele de Freitas Milan, a Dani, e Nicolas Henrique de Freitas Milan, para a Copa do Brasil de Taekwondo, que será disputada em Canoas, Rio Grande do Sul. “É a força de nossa gente mostrando seu valor no cenário esportivo e elevando o nome de Vargem Grande ao patamar das grandes potências do Taekwondo nacional”, celebrou o mestre Carlos Xavier, responsável pela equipe de taekwondo.

Dani dominou o Circuito Copa São Paulo, disputando uma série de competições regionais de alto nível que servem como seletiva e termômetro para os atletas mais promissores. Participando de quatro etapas, ela somou 56 pontos. Uma pontuação impressionante e que mostrou sua consistência a cada confronto. Essa jornada a levou a ser campeã geral do circuito em sua categoria e garantiu seu lugar na elite do Taekwondo brasileiro. “Não é à toa que Dani ocupa a primeira posição no ranking estadual, um feito que a torna uma referência e inspiração para todos os atletas. Sua dedicação aos treinos, disciplina e técnica apurada foram os pilares para essa conquista notável”, destacou Xavier.

Nicolas, seu irmão, não ficou para trás. Ele participou de três etapas do mesmo circuito, sagrando-se campeão em todas elas e acumulando 45 pontos. Essa sequência de vitórias o estabeleceu como o primeiro atleta do Circuito Copa São Paulo em sua categoria. “Um título que atesta sua excelência e determinação inabalável”, observou.

Filhos de Aline de Freitas Milan e Carlos Augusto Milan, esses atletas representam não apenas a família, mas também a cidade e equipe com a promessa de levar o nome de Vargem Grande ao pódio. A Copa do Brasil é a porta de entrada para um sonho ainda maior: a vaga direta para o Grand Slam de Taekwondo, em fevereiro de 2026. Este evento é crucial, pois definirá a Seleção Brasileira de Taekwondo de 2026, um objetivo máximo para qualquer atleta da modalidade, conforme explicou Carlos Xavier. A participação na Copa do Brasil é um passo fundamental para acumular pontos no ranking nacional e se posicionar favoravelmente para as futuras seletivas. “O futuro do esporte nacional pode estar sendo moldado pelos talentos de nossa terra”, destacou.

O técnico Carlos Xavier, que acompanhará a dupla nessa jornada decisiva, não esconde o orgulho e a importância desse momento. “É um feito extraordinário ter atletas da nossa cidade participando de um evento desse nível. A conquista de Dani e Nicolas não só motiva centenas de outros vargengrandenses a buscarem seus sonhos no esporte, mas é a prova viva de que, quando queremos algo e fazemos o possível para alcançar, tudo se torna realizável. As dificuldades foram imensas – desde a intensidade dos treinos diários, a busca por patrocínios para custear viagens e equipamentos, até a conciliação com os estudos –, mas a união da equipe, família e amigos superou cada obstáculo. Ver a evolução técnica e pessoal de Dani e Nicolas é a maior recompensa”, ressaltou Xavier, destacando o trabalho árduo e o sistema de apoio por trás do sucesso dos irmãos.