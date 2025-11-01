Vítor Hugo vence etapa do Moto 1000 GP

Em uma corrida acirrada no último domingo, dia 26 de outubro, em Curvelo (MG), o piloto vargengrandense Vítor Hugo Correa, 15 anos, superou seus adversários e conquistou o primeiro lugar no pódio, na categoria Motul 300V Cup, pela sétima etapa do Moto 1000GP.

A vitória veio durante o GP Pirelli, disputado no último fim de semana no Circuito dos Cristais e reuniu um bom público para acompanhar provas de alto nível técnico e disputas intensas na sétima etapa do MOTO1000GP, a penúltima da temporada 2025.

Vitor Hugo, vencedor da etapa, comemorou o resultado. “Foi uma corrida muito boa, com muita troca de posição e disputa intensa. Curvelo é sempre uma pista muito dura”, destacou.

A prova da Motul 300V Cup foi cheia de reviravoltas. Desde os treinos livres, Vitor Hugo já demonstrava que seria um forte candidato à vitória. Liderando os treinos livres e mostrando excelente ritmo. No classificatório, cravou um tempo excelente e garantiu a terceira posição no grid de largada.

Assim que a luz vermelha se apagou, Mayorga manteve a liderança, pressionado por um pelotão compacto. Ainda antes do fim da primeira volta, Vitor Hugo assumiu a ponta, com Heitor Ourinho, que havia largado de quarto, em segundo, e Mayorga em terceiro.

Vitor Hugo fez uma excelente largada se mantendo no primeiro pelotão de motos, fez uma corrida muito boa, cheia de disputas e ultrapassagens emocionantes. Com muita técnica e frieza, ele liderou cerca de 80% da prova, segurando a pressão dos adversários.

A última volta da GP300 Motul 300V Cup foi um espetáculo à parte, com chegada apertada. Vitor Hugo, com um traçado arrojado no trecho final, conseguiu impor seu ritmo e garantiu a vitória, seguido pelo argentino Mateo Mayorga, em segundo, e Cauã Rocha, em terceiro.

É a segunda vez que Vitor Hugo participa dessa categoria, utilizando-a como um “treino” para a sua categoria principal a Yamalube R3 bLU cRU América Latina/ R3 Talent. Uma vitória muito comemorada pelo pai Vladimir, seus amigos, sua equipe, pelo público, e os familiares que assistiam em casa. “Foi uma corrida muito disputada, várias trocas de posição, vários toques. Segunda vitória na categoria, eu estou participando nessas duas etapas como um treino, e deu muito bom” declarou Vítor Hugo após a conquista.