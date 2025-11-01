Bushido ganha 3 medalhas na Final do Paulista de Judô

Os judocas da Associação Bushido de Judô de Vargem Grande do Sul participaram da grande final do Campeonato Paulista Aspirante 2025, no último sábado, dia 25, e fizeram bonito no tatame. Dois judocas da equipe saíram vice-campeões paulistas e uma atleta conquistou a medalha de bronze do torneio, que é organizado pela Federação Paulista de Judô. A final foi disputada no Ginásio Poliesportivo Adib Moises Dib, em São Bernardo do Campo e contou com a participação de cerca de 1.700 atletas e 270 associações e clubes.

A competição foi entre as classes Sub 09, Sub 11, Sub 15, Sub 18 e Adulto, tendo a equipe vargengrandense contado com 13 atletas classificados para disputar a final no dia 25. O judoca Guilherme Henrique Ferreira Martins conquistou a medalha de prata na classe Sub 15 ligeiro e se tornou vice-campeão paulista. A judoca Lavínia Lopes Coelho também conquistou a medalha de prata, na classe Sub 18 super ligeiro e se tornou vice-campeã, repetindo o feito de 2024, quando também conquistou a medalha de prata. A judoca Isadora de Oliveira Agnoli conquistou a medalha de bronze na classe Sub 18 meio pesado, ficando na terceira colocação. Em 2024 ela havia sido campeã paulista.

Também participaram da final do paulista os atletas Rian Coelho, Manuela Leal, Kauan Veronezi, Vitor Teixeira, Estefani Ferreira, Maria Luiza Rabelo, Melissa Asnaldo, Allana Trevizan, Miguel Garrido e Arthur Cruz. “Que não subiram ao pódio, mas fizeram lutas duras e representaram muito bem nossa associação e nossa cidade”, afirmou o sensei Daniel Garcia, responsável pela equipe.

“Parabéns a todos os judocas que lutaram muito e que demonstraram muita garra e determinação da equipe Judô Bushido, foi uma competição dura, saímos de Vargem as 4h da madrugada no sábado e chegamos em Vargem as 2h30 do domingo, foram quase 24 horas de muita luta, mas também de muito orgulho por essa equipe maravilhosa”, afirmou o sensei.

“Agradecimentos a toda diretoria Judô Bushido, em nome da presidente Val Lima, Olavo Ferreira, Marcos Morandim, Marcus Aliende, aos pais e mães que nos acompanharam e torcem pela equipe, aos parceiros e patrocinadores, ao prefeito Celso Luís Ribeiro diretor do Departamento de Esportes e Lazer André Leone e Prefeitura de Vargem Grande do Sul”, agradeceu Daniel.