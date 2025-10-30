Novos tablets auxiliam trabalho de Agentes Comunitários

Os Agentes Comunitários de Saúde de Vargem Grande do Sul passaram a contar com uma nova ferramenta para aprimorar o atendimento à população. O Departamento de Saúde e Medicina Preventiva entregou 70 novos tablets aos profissionais, que já estão sendo utilizados nas visitas domiciliares, tornando o processo de coleta de dados mais ágil.

Os equipamentos vêm acompanhados de caneta digital, capa protetora e alça de transporte, itens que, segundo a prefeitura, garantem praticidade e segurança no uso diário. Com o novo recurso, os profissionais conseguem registrar e acessar informações de forma imediata, o que contribui para um acompanhamento mais detalhado das famílias atendidas.

O diretor do Departamento de Saúde, Mário Merlin, destacou a relevância do investimento. “A aquisição desses 70 novos tablets representa um grande avanço para o trabalho dos nossos agentes. Com essa ferramenta, o registro das informações será mais ágil, seguro e integrado, permitindo um acompanhamento mais preciso das famílias e facilitando o planejamento das ações de saúde no município. Tecnologia e agilidade caminham juntas com o objetivo de cuidar bem das pessoas. Cada inovação que implantamos é um passo a mais na eficiência do atendimento e na melhoria da qualidade de vida da população”, disse.