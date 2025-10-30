A Garota dos Poemas – Essência

Por Victória Mazarini

Sou feita de amanhecer e silêncio,

de um fogo manso que insiste em ser luz.

Carrego em mim o rastro dos que amo,

e a ternura que o tempo não apaga.

Sou feita de passos lentos e fé,

de palavras que buscam sentido,

de lágrimas que lavam o que o peito cala.

Espero o mundo com calma,

bebo o instante como quem reza,

e encontro beleza nas pequenas coisas —

no riso de uma criança,

no cheiro de café,

no vento que atravessa a tarde.

Nas palavras de Chico Xavier, aprendo a ser leve,

a compreender o que a alma sente,

e a seguir acreditando —

mesmo quando a vida pede silêncio.

Sou pequena diante do infinito,

mas inteira na arte de existir.

E mesmo quando me perco,

é em mim que volto a florescer.