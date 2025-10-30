A Garota dos Poemas – Essência

Por Victória Mazarini
Sou feita de amanhecer e silêncio,
de um fogo manso que insiste em ser luz.
Carrego em mim o rastro dos que amo,
e a ternura que o tempo não apaga.
Sou feita de passos lentos e fé,
de palavras que buscam sentido,
de lágrimas que lavam o que o peito cala.
Espero o mundo com calma,
bebo o instante como quem reza,
e encontro beleza nas pequenas coisas —
no riso de uma criança,
no cheiro de café,
no vento que atravessa a tarde.
Nas palavras de Chico Xavier, aprendo a ser leve,
a compreender o que a alma sente,
e a seguir acreditando —
mesmo quando a vida pede silêncio.
Sou pequena diante do infinito,
mas inteira na arte de existir.
E mesmo quando me perco,
é em mim que volto a florescer.