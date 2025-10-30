Gente e Fatos

Casamento de Olinda da Silveira e Rafael Andreatto

Olinda da Silveira Andreatto e Rafael Andreatto casaram-se no sábado, dia 18 de outubro, em cerimônia celebrada pelo padre Eduardo na Igreja Santo Antônio. A recepção aconteceu na SBB- Sociedade Beneficente Brasileira, com serviço do Trivial Buffet e animação do DJ Markin, e da banda André e Thiago.

Olinda é gerente da loja Vênus Moda, filha de Delcides da Silveira e Lourdes de Freitas da Silveira. Rafael é oficial maior da 2ª Vara de Vargem Grande do Sul, filho de José Donizete Andreato e Sônia Aparecida Calisto Andreato

Casamento de Meise Ferreira e Bruno Rodrigues

Meise Ferreira e Bruno Rodrigues casaram-se no dia 17 de outubro, em cerimônia celebrada pelo pastor Marcos Pereira, na chácara Colibri. Meise é filha de Maria do Socorro e Etivan; Bruno é filho de Dalva e Luiz. O casal celebrou a união em companhia de seus familiares

Mariana Halla

A médica ginecologista, endocrinologista e nutróloga, Mariana Bignardi Halla brindou mais um aniversário nesta sexta-feira, dia 24, quando recebeu os parabéns do marido Arnaldo, das filhas Mariah e Maya, dos irmãos Marília, Murilo e Marina, dos pais Miguel e Mariângela, demais familiares e amigos

Valkiria Carvalho

Comemorou o dom da vida nesta quinta-feira, dia 23, Valkiria Campovila de Carvalho junto aos filhos Debora, Luís Otávio e Maria Fernanda. A família e amigos também parabenizaram a aniversariante

Nasceu Noah Jorge de Almeida

O casal Mirella de Siqueira Jorge e Iuri Joaquim Nogues de Almeida curte desde o dia 15 de outubro, a chegada do filho Noah, que nasceu pesando 2,995 kg e mediu 48,5 cm. Chama a atenção a pouca idade da vovó Elen Lilian Nogues de Almeida (34 anos) e da bisavó Rosiane Aparecida Nogues (50 anos). Já a trisavó Lori, recebe a chegada do trineto aos 89 anos de idade.

Pelo lado materno, Noah está recebendo toda atenção dos avós Elisângela de Siqueira Jorge e Marcos Aparecido Jorge. Todos estão encantados com o pequeno Noah, que chegou trazendo a alegria para toda a família