O Departamento de Ação Social, está oferecendo um curso gratuito de pastel e fogaça. As aulas acontecerão entre os dias 4 e 6 de novembro, das 13h às 17h, e contam com 12 vagas disponíveis.

As matrículas poderão ser realizadas até amanhã, quarta-feira, dia 29 de outubro, das 13h30 às 16h30, no Centro de Acolhimento e Capacitação “Sueli Gambaroto Mortais”, localizado na Rua Primeiro de Maio, nº 359, Centro (antigo Clube das Mães).

Para se inscrever, é necessário ter no mínimo 16 anos e apresentar cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

De acordo com o Departamento de Ação Social, os certificados serão entregues apenas aos alunos que cumprirem toda a carga horária do curso e atingirem o nível de aproveitamento exigido. As vagas estão sujeitas à avaliação social.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3643-2733.