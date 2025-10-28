Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana

Faleceu Edna Nogueira de Oliveira, aos 74 anos de idade, no dia 17 de outubro. Residia no Jardim Paulista; deixou o marido Antônio Carlos; a filha Rosângela; os netos Alan e Glória; e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Simone Rosemeire Rosa, conhecida por Sissi Tampinha, aos 48 anos de idade, no dia 19 de outubro. Residia no Jardim Paulista; deixou a mãe Celi Morale dos Santos; as filhas Vanessa, Nayara e Kelly; netos; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia19, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Francisca Maria da Conceição Queiroz, aos 76 anos de idade, no dia 20 de outubro. Residia no Jardim Santo Expedito; viúva de Francisco Cardoso de Queiroz; deixou os filhos Edivan, José e Felipe; era mãe de Lucas – já falecido; deixou as noras Cleusa e Viviane; e netos. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Rovilson Rosalino, aos 76 anos de idade, no dia 21 de outubro. Deixou a esposa Maria Aparecida Mangarotti Rosalino; os filhos Cristiane, Viviane e Ronei; a nora Bruna; e os netos Otávio e Vitória. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério Parque das Acácias.
Faleceu Rafael da Silva, aos 44 anos de idade, no dia 20 de outubro. Residia no Jardim São José; deixou a mãe Sandra; e o irmão Júlio. Seu sepultamento foi realizado no dia 21, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Jouberto Custódio, aos 85 anos de idade, no dia 21 de outubro. Residia no Jardim Dolores; deixou irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 22, no Cemitério da Saudade.
Faleceu Maria de Fátima Carossi, aos 67 anos de idade, no dia 24 de outubro. Deixou mãe; os filhos Danilo e Douglas; as noras Raquel e Taís; os netos João Guilherme e Miguel; irmãos e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 24, no Cemitério da Saudade.
Falecimentos em São Sebastião da Grama
Faleceu Mercedes Pinto, aos 95 anos de idade, no dia 12 de outubro. Deixa o filho Arnaldo e a nora Silvia. Seu sepultamento foi realizado no dia 13, no Cemitério da Lapa em São Paulo.
Faleceu Analice Pereira Borsato, aos 76 anos de idade, no dia 19 de outubro. Deixa os filhos Ninja e Juliana. Seu sepultamento foi realizado no dia 20, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Faleceu José Sebastião, aos 82 anos de idade, no dia 20 de outubro. Seu sepultamento foi realizado no 21, no Cemitério Municipal de São Sebastião da Grama.
Falecimentos em Casa Branca
Faleceu Aparecida Alves Bueno, aos 71 anos de idade, no dia 17 de outubro. Deixou o marido José Benedito Bueno; o filho Sebastião Homero Bueno; irmãos; cunhados e sobrinhos. Seu sepultamento foi realizado no dia 18, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
Faleceu Elizabeth Apparecida de Oliveira Dorta, aos 90 anos de idade, no dia 22 de outubro. Deixou os filhos Eneas, Eliane, Eliana, Elizeti e Edilaine; noras; genros; netos e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no dia 23, no Cemitério Municipal de Casa Branca.
