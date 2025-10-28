Classificados

Últimos artigos
Gazeta de Vargem Grande informa os falecimentos da semana
Faleceu Edna Nogueira de Oliveira, aos 74 anos de idade, no dia 17 de outubro. Residia no Jardim Paulista; deixou o marido Antônio Carlos; a filha Rosângela; os netos Alan e Glória; e bisnetos. Seu sepultamento foi realizado no...
Coluna Momento Pet – Boris
Boris é o lindão da coluna Momento Pet desta semana, o cachorrinho sem raça definida de quatro anos, foi adotado por Carmen Alessandra Candelaria quando tinha apenas quarenta e cinco dias de vida. Carmen contou que ele chegou quando o...