Coluna Momento Pet – Boris

Boris é o lindão da coluna Momento Pet desta semana, o cachorrinho sem raça definida de quatro anos, foi adotado por Carmen Alessandra Candelaria quando tinha apenas quarenta e cinco dias de vida.

Carmen contou que ele chegou quando o filho dela estava esperando por um filhote, e Boris veio para alegrar a família. “A minha lembrança que tenho é de vê-lo tão pequeno pedindo carinho na barriga, e ele continua pedindo até hoje”, completou.

Boris tem seus cuidados, através de idas ao veterinário para tomar vacinas, banho semanalmente, e vai a creche para brincar, ficando sob os cuidados da veterinária.

