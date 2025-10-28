Rotary Club realiza Dia da Pizza

O Rotary Club irá realizar no dia 8 de novembro, o Dia da Pizza, em prol ao banco ortopédico e as entidades locais. As pizzas, nos sabores mussarela e calabresa estão sendo vendidas no valor de R$ 40,00 pelos membros rotários, pelo rotariano Ramazotti pelo fone 98295-2882 e na Papelaria Menil na Pça. Washington Luís, 477 – fone 3641-8266.

A retirada das pizzas, será na sede do Rotary, na rua Palmeiral, nº 151, Vila Santana (ao lado da Padaria da Estela), das 10h às 14h. A ação deverá arrecadar fundos para projetos sociais e de saúde mantidos pelo clube.