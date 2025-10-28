Benfeitor cultural e social

Mário Poggio

Já tivemos oportunidade de escrever sobre o grande incentivo cultural do professor Pedro dos Santos Tatoni, mas nesta oportunidade queremos ressaltar a sua conjugação de benfeitorias cultural e social.

Conforme a edição de 21/06/1950, de “O Vargengrandense”, o professor Pedro idealizou barraca em prol da Sociedade Humanitária, na quermesse realizada no período de 15 a 18/06/1950.

Graças ao seu empenho, a barraca contou com excelentes atrações artísticas que vieram de Pirassununga, cuja caravana veio acompanhada dos ilustres cidadãos pirassununguenses: doutor Braga; farmacêutico Duílio Valsecchi (futuro sogro do professor Pedro); jovens Renato Gambagorte; Pedro Russo; e outros mais.

Artistas da Rádio Difusora, alunos e professores dos Cursos Científico e Normal daquela respeitável e progressista cidade, abrilhantaram o evento sob a direção Técnica do professor Farid Elmor e cooperação do locutor Gethlo Alves: soprano Cinira Novaes Braga; pianistas Carolina de Queiroz e Eyre Maria Valsecchi; Os Três Batutas Curimatás; Luizinho com seu violão elétrico; o tenor italiano Jacomo Morgano, professor Farid; senhoritas Del Nero e Alves; Nho João e Nho Bentinho; além de outros amadores.

Cumpre destacar que conseguiu o patrocínio da empresa riopardense Ferreira, Barreto & Cia. (Comissária e Exportadora de Café)

Pelo exposto, notamos que desde jovem, o professor Pedro dos Santos Tatoni se empenhava em prol da cultura e do bem estar social.