Mariana Halla palestra sobre estilo de vida saudável em evento

A médica ginecologista vargengrandense Mariana Bignardi Halla, pós graduada em envelhecimento saudável e com especialização em nutrologia, participou do evento Imersão Além do Corpo, promovido pela modelo, personal trainer, apresentadora e influenciadora digital Solange Frazão. Realizado em Alphaville no último sábado, 18 de outubro, Dia do Médico e também Dia Internacional da Menopausa, Mariana ministrou uma palestra sobre menopausa e longevidade. Além de Solange Frazão e Mariana, o evento também contou com palestras dos médicos José Bento, ginecologista, e Katia Volpe, dermatologista.
