Feira do Empreendedor dá visibilidade a iniciativas da região

Os empreendedores da região de São João da Boa Vista tiveram ampla visibilidade durante a Feira do Empreendedor 2025 (FE25), realizada entre os dias 15 e 18 de outubro, no São Paulo Expo, na capital paulista. Expositores de cinco cidades da região apresentaram seus produtos e serviços em espaços temáticos, destacando a força da economia criativa e do pequeno negócio local.

Ao lado deles, o Sebrae-SP — por meio do Escritório Regional de São João da Boa Vista — levou cerca de 430 pessoas, entre empreendedores e visitantes, que participaram de 13 missões empresariais distribuídas ao longo dos quatro dias de evento. No total, 12 ônibus e um micro-ônibus transportaram representantes de 20 municípios da região, conectando empresários a novas oportunidades e tendências do mercado.

As prefeituras de Caconde e de São Sebastião da Grama também estiveram presentes na feira com estandes próprios: a primeira destacando as oportunidades e a escalada do turismo e a segunda enfatizando seus cafés especiais e demais produtos locais, por meio da Associação Vale da Grama.

Autenticidade e inovação

Entre os representantes regionais, Yan Cardoso, proprietário do Alambique Prosa Caipira, de São Sebastião da Grama, participou pela quinta vez consecutiva da arena ‘São Paulo de Destinos e Sabores’, levando suas cachaças artesanais e produtos derivados. “Para pequenos produtores como nós, que trabalhamos com produtos artesanais, participar da feira é essencial para fortalecer a marca, gerar novos contatos e estratégias de negócio. A cada ano ampliamos nosso networking e conquistamos novas oportunidades. Só tenho a agradecer”, afirmou.

De Mogi Mirim, quatro negócios foram selecionados para o espaço colaborativo ‘Shopping Compre do Pequeno’: Ana Cordeiro — Biojoias, Mimos & Encantos – Ateliê, Cantinho dos Orixás e Casa Tarr. Segundo Ana Cordeiro, sua participação foi resultado de uma trajetória construída com o apoio do Sebrae-SP. “Você não cai do nada dentro da feira. Existe todo um trabalho do Sebrae em nos capacitar e aprimorar. Ser convidada pela quarta vez é uma coroação do aprendizado e da dedicação. Hoje eu tenho o conhecimento, a rede e a confiança que o Sebrae me proporcionou”, ressaltou.

Já Carla Carvalho, da Mimos & Encantos – Ateliê, viveu sua primeira experiência como expositora na FE25. “Comecei com o Sebrae há quatro anos, ainda me estruturando. Este ano foi o momento de deslanchar: me formalizei, consolidei uma identidade para o meu negócio e, ao expor, senti uma realização imensa. É gratificante ver o brilho nos olhos da minha família e perceber o quanto evoluí profissionalmente”, contou.

Além delas, também participaram empreendedoras de Mococa (Inovart), São José do Rio Pardo (Espaço Arte Vida Artesanato), Espírito Santo do Pinhal (Feira Fina) e Casa Branca (Chácara Santo Antônio — derivados de jabuticaba).

Para o presidente da Associação Comercial e Industrial de Mogi Mirim (Acimm), Nelson Theodoro Júnior, a parceria com o Sebrae-SP para a FE25 foi transformadora. “Nossa participação marcou uma data especial. A Acimm nunca havia participado de uma ação do Sebrae de tamanha dimensão. Ficamos muito felizes com os resultados e queremos fortalecer ainda mais essa parceria para desenvolver novos projetos e impulsionar o empreendedorismo local”, destacou.

Missões empresariais

As caravanas organizadas pelo Sebrae-SP reuniram empreendedores de 20 cidades: Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Estiva Gerbi, Itapira, Itobi, Mococa, Mogi Guaçu, Mogi Mirim, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antônio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul.

Entre os participantes da missão de São João da Boa Vista que partiu rumo à feira no dia 15, Cesar Araújo, da Cear Store, destacou a relevância da experiência. “Foi minha segunda vez na feira. A primeira como expositor; desta vez, como visitante, pude explorar novas ideias, assistir palestras e conhecer empresas do setor de e-commerce, que vão contribuir para a expansão do meu negócio”, contou.

Fabiano Santanna, do Burger Artesano, esteve na feira pela primeira vez e afirmou que o evento superou suas expectativas. “Foi incrível. Vi muitas oportunidades de negócios e soluções para os desafios do dia a dia. Fui com o objetivo de conhecer mais sobre franquias e encontrei várias possibilidades e parcerias”, explicou.

Para Pricila Ciacco, da Gallart App, a FE25 proporcionou um momento de reconhecimento e aprendizado. “Logo na entrada, encontrei artesãos e artistas do meu ramo, o que foi inspirador. Fiz conexões valiosas, algumas pessoas já conheciam meu trabalho. As palestras foram muito enriquecedoras e certamente levarei esse aprendizado para o meu empreendimento”, relatou.

Já Matheus Moreira, da Farol Red, destacou o potencial inovador do evento. “Foi um prazer participar dessa imersão. Encontrei fornecedores e tecnologias que ajudarão minha empresa, que já tem mais de 25 anos, a se modernizar. A inovação e a automação são o futuro, e acredito que conseguirei ampliar meus negócios com base no que vi na feira”, disse.

Impacto da FE25 na região

Para o gerente regional do Sebrae-SP Marcos Kremer, a FE25 consolidou-se como um dos maiores eventos de empreendedorismo do País e trouxe resultados expressivos para os participantes da região. “Foram quatro dias de aprendizado, conexões e visibilidade para os empreendedores. A presença dos expositores e das prefeituras de Caconde e São Sebastião da Grama, além da Acimm, reforça o engajamento regional e o potencial do nosso ecossistema de negócios. A feira foi um sucesso em público e resultados. Que venha a FE26”, concluiu.

Fotos: Divulgação Sebrae