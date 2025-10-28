Recuperação de pavimento pela Renovias já avançaram 63%

Renovias aplicou mais de 93 mil toneladas de massa asfáltica no trecho recuperado

As obras de recuperação do pavimento na malha viária sob concessão da Renovias seguem em ritmo acelerado. Até o momento, 63% dos serviços foram concluídos, com a aplicação de mais de 93 mil toneladas de massa asfáltica produzida com cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com borracha de pneus reciclados, conhecido como asfalto borracha.
De acordo com a concessionária, essa tecnologia permite o reaproveitamento de materiais inservíveis, promovendo ganhos ambientais e de desempenho. Com o uso do asfalto borracha, a concessionária já reutilizou 117.450 pneus fora de uso, contribuindo para uma destinação ambientalmente responsável e para a sustentabilidade das obras de infraestrutura viária.
Conforme o informado pela Renovias, até o momento, a recuperação do pavimento foi concluída na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340 e SP-342), de Jaguariúna a Casa Branca e Mogi Guaçu até Espírito Santo do Pinhal, passando pelas cidades de São João da Boa Vista e Águas da Prata. Nessas localidades, alcançou os sentidos norte (interior) e sul (capital).
Nos últimos dias, a concessionária iniciou a recuperação do pavimento em trechos da Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino (SP-344), de Aguaí a São João da Boa Vista. O objetivo é garantir total conforto e segurança aos clientes da rodovia, reestabelecendo a vida útil do pavimento, desgastado pelo tempo e tráfego de veículos. O investimento previsto é de R$ 197 milhões.

Renovias
Mais de 180 profissionais de três empresas terceirizadas, distribuídos em seis equipes, atuam na malha viária nos períodos diurno e noturno. Além da recuperação do pavimento, as equipes realizam a pintura da rodovia, sinalização horizontal aplicada sobre o pavimento para organizar o tráfego, orientar motoristas e garantir a segurança.
“O avanço das obras reflete o compromisso em oferecer mais conforto e segurança aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que garantimos práticas sustentáveis que respeitam o meio ambiente. A segurança dos profissionais envolvidos segue como uma prioridade. O bom andamento dos trabalhos visa melhorar a qualidade da malha viária”, destacou Francisco Rocha, coordenador de obras.
Para a recuperação do pavimento, o trecho em obras conta com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Foi informado ainda que há reforço da sinalização e preocupação com a segurança dos profissionais envolvidos. Nos trechos em obras, os motoristas precisam circular com velocidade reduzida, ter atenção à sinalização viária e respeitar as orientações dos operadores de tráfego.

