Recuperação de pavimento pela Renovias já avançaram 63%

As obras de recuperação do pavimento na malha viária sob concessão da Renovias seguem em ritmo acelerado. Até o momento, 63% dos serviços foram concluídos, com a aplicação de mais de 93 mil toneladas de massa asfáltica produzida com cimento asfáltico de petróleo (CAP) modificado com borracha de pneus reciclados, conhecido como asfalto borracha.

De acordo com a concessionária, essa tecnologia permite o reaproveitamento de materiais inservíveis, promovendo ganhos ambientais e de desempenho. Com o uso do asfalto borracha, a concessionária já reutilizou 117.450 pneus fora de uso, contribuindo para uma destinação ambientalmente responsável e para a sustentabilidade das obras de infraestrutura viária.

Conforme o informado pela Renovias, até o momento, a recuperação do pavimento foi concluída na Rodovia Governador Dr. Adhemar Pereira de Barros (SP-340 e SP-342), de Jaguariúna a Casa Branca e Mogi Guaçu até Espírito Santo do Pinhal, passando pelas cidades de São João da Boa Vista e Águas da Prata. Nessas localidades, alcançou os sentidos norte (interior) e sul (capital).

Nos últimos dias, a concessionária iniciou a recuperação do pavimento em trechos da Rodovia Vereador Rubens Leme Asprino (SP-344), de Aguaí a São João da Boa Vista. O objetivo é garantir total conforto e segurança aos clientes da rodovia, reestabelecendo a vida útil do pavimento, desgastado pelo tempo e tráfego de veículos. O investimento previsto é de R$ 197 milhões.

Renovias

Mais de 180 profissionais de três empresas terceirizadas, distribuídos em seis equipes, atuam na malha viária nos períodos diurno e noturno. Além da recuperação do pavimento, as equipes realizam a pintura da rodovia, sinalização horizontal aplicada sobre o pavimento para organizar o tráfego, orientar motoristas e garantir a segurança.

“O avanço das obras reflete o compromisso em oferecer mais conforto e segurança aos nossos clientes, ao mesmo tempo em que garantimos práticas sustentáveis que respeitam o meio ambiente. A segurança dos profissionais envolvidos segue como uma prioridade. O bom andamento dos trabalhos visa melhorar a qualidade da malha viária”, destacou Francisco Rocha, coordenador de obras.

Para a recuperação do pavimento, o trecho em obras conta com a fiscalização das equipes de inspeção da Renovias e do Policiamento Rodoviário. Foi informado ainda que há reforço da sinalização e preocupação com a segurança dos profissionais envolvidos. Nos trechos em obras, os motoristas precisam circular com velocidade reduzida, ter atenção à sinalização viária e respeitar as orientações dos operadores de tráfego.