Painel: Falta um líder

Por
Gazeta
-

Prefeito elogia Celso Bruno
O prefeito Celso Ribeiro (MDB) elogiou a atuação de Celso Bruno durante sua gestão à frente da autarquia. Ele foi exonerado do cargo nesta sexta-feira. As mudanças fazem parte da nova estrutura administrativa da superintendência do SAE, que com a aprovação da Câmara Municipal, terá dois superintendentes, um superintendente técnico-operacional e um superintendente administrativo-financeiro.

Novos nomes
A reportagem também ficou sabendo que a servidora municipal Simone Aparecida Fermino Leandro, que trabalha no SAE há muitos anos, deverá ser a superintendente administrativo-financeiro e Klabin Dei Romero, que já foi superintendente nomeado em 2019 e diretor de Água e Esgoto da autarquia, deverá ocupar o cargo de superintendente técnico-operacional. Todas as mudanças deverão constar do Diário Oficial do Município.

Falta um líder
Na última sessão de Câmara, o vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) cobrou do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) que a sua bancada no Legislativo tenha um líder para falar em nome do Executivo.
“Falta um líder na Câmara. Vários mandatos já se passaram e não vejo o prefeito indicando um líder”, questionou o vereador, apontando que a questão da falta de um representante para falar em nome da bancada do prefeito, é antiga.
O vereador também reclamou da falta de mais diálogo entre o prefeito e os vereadores, principalmente quando se refere a projetos polêmicos, como no caso envolvendo a divisão da superintendência do SAE. O vereador Bilu também concordou com Serginho que está faltando um líder do prefeito na Câmara.

ARTIGOS RELACIONADOSMais do autor

DEIXE UMA RESPOSTA

Por favor insira seu comentário
Por favor insira seu nome aqui