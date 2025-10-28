Painel: Falta um líder

Prefeito elogia Celso Bruno

O prefeito Celso Ribeiro (MDB) elogiou a atuação de Celso Bruno durante sua gestão à frente da autarquia. Ele foi exonerado do cargo nesta sexta-feira. As mudanças fazem parte da nova estrutura administrativa da superintendência do SAE, que com a aprovação da Câmara Municipal, terá dois superintendentes, um superintendente técnico-operacional e um superintendente administrativo-financeiro.

Novos nomes

A reportagem também ficou sabendo que a servidora municipal Simone Aparecida Fermino Leandro, que trabalha no SAE há muitos anos, deverá ser a superintendente administrativo-financeiro e Klabin Dei Romero, que já foi superintendente nomeado em 2019 e diretor de Água e Esgoto da autarquia, deverá ocupar o cargo de superintendente técnico-operacional. Todas as mudanças deverão constar do Diário Oficial do Município.

Falta um líder

Na última sessão de Câmara, o vereador Serginho da Farmácia (Cidadania) cobrou do prefeito Celso Ribeiro (Republicanos) que a sua bancada no Legislativo tenha um líder para falar em nome do Executivo.

“Falta um líder na Câmara. Vários mandatos já se passaram e não vejo o prefeito indicando um líder”, questionou o vereador, apontando que a questão da falta de um representante para falar em nome da bancada do prefeito, é antiga.

O vereador também reclamou da falta de mais diálogo entre o prefeito e os vereadores, principalmente quando se refere a projetos polêmicos, como no caso envolvendo a divisão da superintendência do SAE. O vereador Bilu também concordou com Serginho que está faltando um líder do prefeito na Câmara.