Cobertura da quadra da EE Alexandre Fleming é concluída

A tão aguardada cobertura da quadra da Escola Estadual Alexandre Fleming foi concluída, marcando um importante avanço nas melhorias da infraestrutura da unidade escolar. A obra, que contou com investimento total de R$ 1.187.406,94, foi realizada com recursos do Governo do Estado de São Paulo, por meio do Fundo de Desenvolvimento da Educação (FDE).

A diretora da escola, Fabiana Bonini da Cruz e Souza, comemorou a finalização da cobertura, ressaltando que o espaço agora oferece maior conforto e proteção aos alunos durante as atividades esportivas e eventos escolares. “A cobertura da quadra foi uma conquista muito importante para a comunidade escolar. Agora, os estudantes podem praticar esportes e realizar eventos mesmo em dias de chuva ou sol intenso”, afirmou Fabiana.

No entanto, a diretora destacou que o trabalho ainda está longe de ser concluído. “Embora a cobertura esteja pronta, ainda há muito a ser feito, especialmente em relação ao piso da quadra, que precisa ser reformado para garantir segurança e melhor desempenho nas atividades físicas”, explicou.

A obra teve início em março de 2025 e está prevista para ser concluída em um prazo de 13 meses. A expectativa é que, com a finalização de todas as etapas, a quadra se torne um espaço ainda mais adequado para o desenvolvimento dos estudantes da EE Alexandre Fleming.

