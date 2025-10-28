Clínica Veterinária soma mais de 9 mil atendimentos desde 2021

Clínica Municipal Antônio Bertoloto é referência em atendimento gratuito a cães e gatos do município. Foto: Prefeitura Municipal

Clínica oferece atendimento gratuito e busca ampliar ações de castração e conscientização de tutores

A Clínica Veterinária Municipal Antônio Bertoloto, inaugurada em 2021, é mantida pela Prefeitura de Vargem Grande do Sul e oferece atendimentos gratuitos a tutores residentes no município. Em resposta encaminhada à reportagem, a Assessoria de Comunicação da Prefeitura informou que na unidade são realizadas castrações, vacinações e consultas de cães e gatos mediante agendamento, com exceção de casos de urgência e emergência que são avaliados diretamente pelo médico veterinário.
De acordo com dados fornecidos pela administração municipal, entre janeiro e setembro de 2025, a clínica realizou 1.195 consultas, 904 castrações, 410 retornos, 618 vacinações e 229 procedimentos ambulatoriais. No mesmo período, foram registradas 131 faltas em castrações e 270 em consultas, mesmo após a confirmação prévia dos agendamentos.
Todos os animais castrados na clínica são microchipados para identificação. O espaço é equipado com materiais cirúrgicos, medicamentos e instrumentos necessários para exames físicos e procedimentos clínicos. As castrações são realizadas gratuitamente durante todo o dia, e o agendamento ocorre após o cadastro do animal e inclusão em uma lista de espera.
A Prefeitura também informou que está em processo de licitação para um novo mutirão de castração com recursos de emenda impositiva e que o município foi contemplado recentemente com 100 castrações custeadas pelo Governo do Estado. Desde sua inauguração, a Clínica Veterinária Municipal Antônio Bertoloto já contabilizou 9.681 consultas e retornos, 4.753 castrações e 4.247 vacinações antirrábicas até setembro deste ano. Segundo a Prefeitura, a unidade não realiza acolhimento ou resgate de animais, atendendo apenas aqueles que possuem tutor responsável. A administração municipal também ressaltou que uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos profissionais é a falta de conscientização dos tutores em relação aos cuidados básicos, à vacinação e à importância da castração, uma realidade que, segundo o órgão, independe do fato de a clínica ser pública. Enquanto o poder público busca ampliar o atendimento e melhorar os serviços, protetores e voluntários reforçam o apelo à população por mais responsabilidade e empatia. “Não é justo que animais sejam descartados como objetos. Precisamos de consciência, não apenas de estrutura”, concluiu Evania Coracini, uma das principais defensoras dos animais em Vargem Grande do Sul.

