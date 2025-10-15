Gente e Fatos

Casamento de Ana Letícia e Lucas Nogueira Coracini
Os noivos Ana Letícia Mozzato Romanini e Lucas Nogueira Coracini se casaram na Fazenda Capituva, em São João da Boa Vista, no dia 4 de outubro.
Ana Letícia é médica pediatra, filha de Heloísa América Mozzato Romanini e Sérgio Raul Romanini, família da cidade de Itápolis, o noivo Lucas é médico ortopedista, filho de Mônica Milan Coracini e João Admilson Garcia Coracini, tradicional família de nossa sociedade.
A animação aos convidados ficou por conta das bandas É o Balanço, Pop Mix e Dj.
Ana Letícia e Lucas seguiram em lua de mel para Portugal e França
Encontro da Família Amaral
A tradicional reunião anual da família Amaral aconteceu no último final de semana, na Fazenda São João da Mata, em Altinópolis. Mesmo sem cavalgada, quatro gerações se encontraram para manter viva a união familiar. Recentemente, o patriarca da família em Vargem Grande do Sul, o agropecuarista João Batista Machado do Amaral completou 95 anos, no dia 23 de setembro, e foi cercado pelo carinho dos filhos, noras, netos e bisnetos
João Batista do Nascimento
O professor João Batista do Nascimento aniversariante da sexta-feira, dia 10, recebeu os parabéns do filho João Paulo, da nora Janaína, da neta Cecília e em especial da esposa Carmem
Leno
Lenoir dos Santos, o Leno do Condomínio de Produtores Rurais, comemorou mais um ano de vida na sexta-feira, dia 10. A esposa Márcia, os filhos Felipe e Isabele, o genro Kadu, a nora Taís e demais familiares cumprimentaram o aniversariante desejando-lhe longa vida
Casamento de Ana Letícia e Lucas Nogueira CoraciniOs noivos Ana Letícia Mozzato Romanini e Lucas Nogueira Coracini se casaram na Fazenda Capituva, em São João da Boa Vista, no dia 4 de outubro.
Ana Letícia é médica pediatra, filha de...
Hugo Fernando Tavares, 76 anos formou-se em 1975 na Unifal/Efoa- Escola de Farmácia e Odontologia de Alfenas, hoje Unifal-Universidade Federal de Alfenas. Tão logo formou-se, veio para Vargem Grande do Sul e aqui instalou seu consultório odontológico. São 50...
Faleceu Ewerton Henrique Lino Barbosa, aos 23 anos de idade, no dia 3 de outubro.Deixou pais, irmãos, a noiva Ana Julya; e a filha Maithê. Seu sepultamento foi realizado no dia 4, no Cemitério Parque das Acácias.Faleceu Carlos Donizete...
Fundada em 1981 por Tadeu Fernando Ligabue, a Gazeta de Vargem Grande circula semanalmente em Vargem Grande do Sul trazendo as principais notícias da cidade e região com credibilidade e respeito ao leitor.
Avenida Regato, 715 - Jardim Morumbi- CEP 13880-000
Vargem Grande do Sul - SP
Telefones:
(19) 99916-1203
Email: reportagem@gazetavg.com.br
Copyright Gazeta de Vargem Grande. Todos os direitos reservados. É proibida a reprodução do conteúdo deste site em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso, sem autorização escrita da Gazeta. | Desenvolvido por ulysses