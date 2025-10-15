Gente e Fatos

Casamento de Ana Letícia e Lucas Nogueira Coracini

Os noivos Ana Letícia Mozzato Romanini e Lucas Nogueira Coracini se casaram na Fazenda Capituva, em São João da Boa Vista, no dia 4 de outubro.

Ana Letícia é médica pediatra, filha de Heloísa América Mozzato Romanini e Sérgio Raul Romanini, família da cidade de Itápolis, o noivo Lucas é médico ortopedista, filho de Mônica Milan Coracini e João Admilson Garcia Coracini, tradicional família de nossa sociedade.

A animação aos convidados ficou por conta das bandas É o Balanço, Pop Mix e Dj.

Ana Letícia e Lucas seguiram em lua de mel para Portugal e França

Encontro da Família Amaral

A tradicional reunião anual da família Amaral aconteceu no último final de semana, na Fazenda São João da Mata, em Altinópolis. Mesmo sem cavalgada, quatro gerações se encontraram para manter viva a união familiar. Recentemente, o patriarca da família em Vargem Grande do Sul, o agropecuarista João Batista Machado do Amaral completou 95 anos, no dia 23 de setembro, e foi cercado pelo carinho dos filhos, noras, netos e bisnetos

João Batista do Nascimento

O professor João Batista do Nascimento aniversariante da sexta-feira, dia 10, recebeu os parabéns do filho João Paulo, da nora Janaína, da neta Cecília e em especial da esposa Carmem

Leno

Lenoir dos Santos, o Leno do Condomínio de Produtores Rurais, comemorou mais um ano de vida na sexta-feira, dia 10. A esposa Márcia, os filhos Felipe e Isabele, o genro Kadu, a nora Taís e demais familiares cumprimentaram o aniversariante desejando-lhe longa vida